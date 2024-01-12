AYM Başkanından Yargıtay'a Can Atalay tepkisi. 'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz'

Anayasa Yargısı alanında bilgi ve deneyim kazanmak amacıyla 2-12 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında stajını tamamlayan lisans öğrencilerine Staj Katılım Sertifikaları verildi. Bu grupta 25 farklı üniversiteden 60 öğrenci bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan törende yaptığı konuşmada, Türkiye için anayasa hukukunun en önemli konularından biri haline gelen bireysel başvuruya ilişkin bazı konulara değindi ve stajını tamamlayan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Arslan, konuşmasında Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği kararın tanınmamasına da dikkat çekti.

"AYM KARARLARINA UYULMAMASININ HİÇBİR GEREKÇESİ VE GEÇERLİLİĞİ OLAMAZ"

TİP Milletveki Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki defa hak ihlali vermesine rağmen kararı tanınmaması hususuna değinen Arslan, "Anayasa Mahkemesi'nin nihai ve bağlayıcı kararından sonra artık mahkemeler ya da anayasal organlar arasında ortaya çıkabilecek görüş, yorum veya yaklaşım farklılıkları sadece eleştiri konusu olabilir. Ancak bu farklılıklar Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesi olamaz" dedi.

“AKLINIZI PASLANDIRMAYIN”

Başkan Arslan konuşmasında hukukun üstünlüğünün niteliksel boyutunda üç temel kavramın bulunduğunu belirtti: Akıl, ahlak ve adalet.

Aklın vesayet altında olmamaya, ve özgürlüğü zorunlu kıldığını belirten Başkan Arslan, hukuk öğrencilerine “Aklınızı paslandırmayın! Başkalarının sizin yerinize düşünmesine ve aklınıza ipotek koymasına asla izin vermeyin. Size dayatılan ambalajlanmış doğruları değil, sorguladığınız ve muhakeme süzgecinden geçirdiğiniz doğruları tercih edin. Kısacası fikriniz ve vicdanınız hür olsun” dedi.