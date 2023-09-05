Türkiye'ye mağlup olan Sırbistan'da Cumhurbaşkanı kendinden geçti. Kıskanç sözler kullandı

Editör: Fatma Demirkaya

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları’na mağlup olan Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, Daniele Santarelli, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt hakkında konuştu.

"SANTARELLI GİBİ OLMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın baş antrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli’ye hakkında konuşan Vucic, “Sırbistan bayrağını kaldırdığınızda gurur duyduğumuz, o güzel gülümsemeyle mücadele ettiğiniz, Santarelli gibi olmadığınız ve başkasının yenilgisine sevinmediğiniz için, her şey için sonsuz teşekkür ederiz.”

"VARGAS'TAN DAHA İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Konuşmasının devamında ise Sırp voleybolcu Tijana Boskovic’e dönen Aleksandar Vucic şu ifadeleri kullandı, “Tijana, onlar ne derse desin, senin o Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve sen de ülkedeki herkesin aynı şeyi düşündüğünü biliyorsun.”

"PARİS'TE İŞLER FARKLI OLACAK"

Aleksandar Vucic, Paris Olimpiyat Elemeleri hakkında ise, “Bu büyük şampiyonların özelliğidir; benim aptalca şakalarımdan birine gülümser ve aynı zamanda da yeni bir turnuvaya hazırlanırlar. Çok sayıda altın kazandıktan sonra gümüş kazanmak bir yenilgi değildir. Bu yenilgi Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sevinmesi, sevindirilmesiydi. Onlara tebrikler ama Paris’te işler farklı olacak.” dedi.