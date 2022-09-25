Amerika'da yaşayan oyuncu Erdem Baş paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor

Green Card çekilişini kazandıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınan Türk oyuncu Erdem Baş, bu kez Kanada’dan bir video paylaştı…

Amerika ile Kanadalıları kıyaslayan Baş, verdiği ev sahibi-kiracı örneği ile dikkat çekti.

‘KANADALILAR SAF VE İYİ NİYETLİ’

Kanada’da ev kiralarına yapılan zammın bile kiracıya danışıldığını dile getiren Baş, şunları söyledi:

“Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum. Genel Hollywood filmlerinden Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söylüyorlar.

ZAMMI BİLE KİRACISINA SORUYORLAR

Mesela bir arkadaş örnek verdi. Ev sahibi kontratı yenileyip zam yapacakmış. Önüne iki seçenek sunmuş: 2 bin 400 mü yoksa 2 bin 650 mi olsun diye kiracıya sormuş. Bizim arkadaş 2 bin 400 olsun deyince, ev sahibi doğru seçim demiş. 2 bin 400’e anlaşmışlar. Yani zammı bile kiracısına sormuş

EV SAHİBİ, ‘EVİME ÇOK İYİ BAKTIN’ DEYİP, ÇEKİ VERMİŞ”

Hatta bir başkası daha anlattı. Evden çıkan kiracıya ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip, vermiş. ‘Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim’ deyip, çeki vermiş. Bu nedenle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar. İnsancıllar yani, hükümet de tabii bunda etkili.”