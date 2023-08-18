Bir kamyon kasası dolusu kaçağı şehre saldılar. Herkes de seyretti

Şanlıurfa’da bir polis uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında onlarca kaçak çıktı. Kaçaklar fıstık bahçelerine kaçarken, polis uyarı ateşi açtı. O anlar kameralara yansıdı.

Bir kamyon kasası dolusu kaçağı şehre saldılar. Herkes de seyretti

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacı ve kaçakların durak noktası haline getirdi.

Şanlıurfa’da jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı. O anlar kameraya yansırken, göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı. Jandarma havaya uyarı ateşi açtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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