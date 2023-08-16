Türklerin Şengen vizesi başvurularını en çok hangi ülke reddetti?

2022'de Türk vatandaşlarının Schengen Vizesi başvurularının yüzde 40'ı Alman Büyükelçiliği tarafından reddedildi.

Türklerin Şengen vizesi başvurularını en çok hangi ülke reddetti?

Son dönemde Türkiye'den AB ülkelerine yapılan vize başvurularına gelen ret oranlarının yüksekliği, yeni yayınlanan verilerle de ortaya kondu.

Şengen vizeleriyle ilgili bilgileri derleyen Schengen Statistics'in 2022 verilerine göre, Almanya geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddetti. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklere gelen 120.876 vize başvurusunu inceleyen Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak Türklere en çok vize reddi veren ülke oldu.

Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu yaptığı ve dolayısıyla en çok başvurunun reddedildiği diğer ülkeler Yunanistan, Fransa ve Hollanda olarak sıralandı.

Yunanistan Türk vatandaşları tarafından en çok vize başvurusu alan ikinci ülke olurken 164 bin 829 başvurudan 15 bin 913'ünü onaylamadı.

Bunu sırasıyla 115 bin 114 ve 48 bin 807 vize başvurusu ile Fransa ve Hollanda takip ederken, ilgili ülkelerin yetkilileri sırasıyla Türkiye'nin Schengen vizesi için 15 bin 435 ve 15 bin 913 başvurusunu reddetti.

Reddedilen başvurulara göre, Fransa ve Hollanda toplam ret oranını sırasıyla yüzde 21,4 ve 19,9'a çıkardı.

Öte yandan Yunanistan, bu dört ülke arasında en düşük ret oranına sahip ülke oldu ve Türk başvuru sahiplerinin tüm başvurularının yüzde 9,6'sı reddedildi.

Toplamda Türklere en az ret veren ülkeler ise yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 7,93 ile İtalya oldu.

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