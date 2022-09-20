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Türklerle de mümkün!

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20 Eylül 2022 Salı

Yazımızın başlığı dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? Çekmediyse bile ifade etmeliyim ki; hafta sonu oynanan İstanbulspor Beşiktaş maçından sonra köşe yazıma  başlık bulmak zor olmadı.  Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor'un hocası Osman Zeki Korkmaz maç sonrası röportajı ile yazıma başlığı koyarken, bana da sadece başlığı yazının başına taşımak kalıyordu. Müsabakanın değerlendirmesini yapan Sayın hocamız 123.680.000 Euro maliyetli Beşiktaş ile 12.030.000 Euro maliyetli İstanbulspor 2-2 berabere kalınca, "Büyük maliyetlerle kurulmuş takımlara elbet saygım var; fakat BAŞKA TÜRLÜ DE MÜMKÜN." diyerek çok saygıdeğer bir gerçeği dile getirdi. Tüm kalbimle katıldığım bu fikir futbol camiasının  tüm paydaşlarına örnek olmalıdır. Süper Lig'e çıkarken kadrosunda mücadele eden 9 yerli futbolcuyu da taşıyan İstanbulspor bu hususta  önemli bir sınav ya da işaret vermiştir. Bunca maliyete rağmen büyük takımlarla küçük takımlar arasındaki mücadele ve motivasyon farkının İyice daraldığını ortaya koyan bu örnekler artık kulüp başkanlarının da gözünü açmalıdır ki; hem art niyetli "afaki yabancı transfer" maliyetleri düşsün. Hem de yerli futbolcuların kendilerine güveni artarak altyapılar güçlensin.                      

Maksadınız ne?

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Grekoromen stilde;

* Rıza Kayaalp (130 kilo)

* Burhan Akbudak (82 kilo)

* Ali Cengiz (87 kilo)

* Yunus Emre Başar (77 kilo)

* Selçuk Can (72 kilo) ile

2 Altın, 3 Bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak 125 puan ile takım halinde Dünya Şampiyonu oldu.

Serbestte ise Taha Akgül 125 kiloda  şampiyon olarak altın madalya kazanırken, kadın takımımızda ise 76 kiloda Yasemin Adar dünya şampiyonu olarak ikinci altın madalyayı kazandı.

Bu sonuçlara göre; 2006' dan sonra ilk kez grekoromen takımımız dünya şampiyonu olmuş, 65 yıl sonra da şampiyonadan 4 altın madalya ile dönülürken ve tam da bunun keyfi yaşanacakken, şampiyonumuz Taha Akgül ün  "federasyon hiç yanımızda olmadı" ifadeleri bence manidar olmuştur.

Şimdi böylesi bir durumda benim de sevgili şampiyonumuza önce bir tavsiyem, ardından da yaptığı açıklama ile bana düşündürttüğü bir sorum olacak.

Taha; Milletimize üçüncü kez yaşattığın bu onurun keyfini çıkart.

Başkan Şeref Eroğlu Federasyonu sana  destek olmadı ise kimin desteği ile şampiyon oldun?

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