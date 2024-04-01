Baba oğul Gökçeklere yine kara geceler düştü. Daha önce çektikleri videoyu anında önlerine koydular

28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingde kullandığı “Aramızda kalsın, kazanıyoruz!” sözleri gündem olmuştu.

Genel seçimler sonrası İmamoğlu’nun beklediği zafer gelmemiş, sonuca her zamankinden daha fazla yaklaşmış olsa da beklenen zafer alınamamıştı.

GÖKÇEKLER İMAMOĞLU’NU SÖZLERİNİ TİYE ALMIŞLARDI

Yaşanan hezimet sonrası Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, babasıyla çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Söz konusu videoda Osman Gökçek, babasına “Bu arada aramızda kalsın baba, kazanıyoruz” demiş, baba Gökçek buna karşılık, “Kazanıyoruz” demişti.

YEREL SEÇİMLER SONRASI VİDEOLARI GÜNDEM OLDU

Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına giderek, yerel yönetimlerde hangi parti ve adayı görmek istediklerine karar verdi.

Türkiye’nin birçok kentinde sürprizler yaşanırken, CHP, AKP’nin kurulduğu ilk günden ilk defa ülke genelinde birinci parti olarak seçimi noktaladı.

Hükümetin oy oranında yaşanan ciddi düşüşten sonra AKP’ye yakınlığıyla bilinen Gökçeklerin 28 Mayıs 2023 tarihinde paylaştıkları video tekrar gündem oldu.