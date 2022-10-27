Edip Akbayram'ın konser iptalinin ardındaki FETÖ mü? Ertunç Erkin yazmıştı. İşte Fethullah'ın ödülünü reddeden 11 sanatçı başlıklı yazı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilçede vereceği Cumhuriyet Konseri'nin, Zonguldak Valiliği tarafından, Amasra'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Edip Akbayram'ın kızı Türkü, sosyal medya hesabından babasının konser iptaline ilişkin açıklamasını paylaştı. Edip Akbayram'ın açıklaması şöyle:

“72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil."

Akbayram’ın konserinin iptali 22 yıl önce gazeteci Aytunç Erkin’in Aydınlık gazetesinde "Fethullah'ın ödülünü reddeden 11 sanatçı" başlıklı yazısını hatırlattı.

FETHULLAH’IN ÖDÜLÜNÜ REDDEDEN 11 SANATÇI,

1994 yılında Fetullah Gülen’in kurduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı takvimler 2000 yılını gösterirken GYV, sanat sektöründe 25. yılını tamamlayan isimlere özel bir ödül vermek istedi.

Vakfın Basın Bölüm Başkanı Erkam Tufan Aytam “Ödülümüzü sadece iki isim reddetti, Edip Akbayram ve Macide Tanır” diyerek açıklama yaptı ancak o dönem Aydınlık gazetesi, ödül teklif edilen birçok sanatçıya ulaşarak isimlerini açıkladı.

Öncelikle Edip Akbayram, “Bu Cumhuriyet’in aydını olduğum için bu ödülü almadım” diyerek reddetti ödülü.

Devlet Tiyatrolarının en değerli sanatçılarından rahmetli Macide Tanır “Bu ülkede dürüst, namuslu olmak fevkalade oldu. Ben Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleriyle doğdum, onlarla öleceğim” diye açıklama yaptı.

2016 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam’ın jönü Tarık Akan “2-3 senede bir beni çağırıyorlar. Ben hep reddediyorum, bu sene de reddettim. Faks çektiler, ödül verecekleri kişilerin listesini gönderdiler. Bakmadım bile. Benim Fetullahçılarla, dinci gruplarla işim olmaz, yanıma yaklaşamazlar!” dedi…

Esin Afşar’ın ise zaten kabul etmeyeceği düşünüldüğü için törene davet edilmemiş ancak “Bana teklif gelseydi de Fetullahçıların ödül törenine zaten gitmezdim” demiş Aydınlık muhabirlerine.

İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy’ın kızı Zeliha Berksoy, annesinin yerine açıklama yaptı: “Annem rahatsız olduğu için muhabirlerle görüşemedi. Teklif geldi, kabul etmedik. Vakfın ne olduğunu biliyoruz.”

Erol Günaydın: “Ben ödül törenlerine katılmam, politik törenlere zaten katılmam. İlkelerime aykırı. Ne yapacağım ben bu ödülü.”

Müşfik Kenter: “Teklif geldi, gitmedim. Kabul etmedim.”

Yıldız Kenter: “Çok rahatsızdım, dikkatli bakmamıştık zaten. Bizi kim çağırmış dedikten sonra Fetullah Gülen’in vakfın Onursal Başkanı olduğunu öğrendik. Gitmezdim zaten.”

Mücap Ofluoğlu: “Teklif geldi, kabul etmedik. Atatürk karşıtlarıyla iş yapmayacağımızı söyledik.”

Ferhan Şensoy: “Teklif geldi, kabul etmedim. Gayriciddi bir teklif olduğunu düşündüm. Amaçlarını bildiğimiz vakıf sonuçta.”

Göksel Kortay: “Teklif geldi ancak kabul etmedim.”

Listede yer alan ancak bir açıklama yapmayan son sanatçımız Kemal Sunal...