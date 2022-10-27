Edip Akbayram iptal edilen Cumhuriyet Bayramı konseri hakkında açıklama yaptı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilçede vereceği Cumhuriyet Konseri'nin, Zonguldak Valiliği tarafından, Amasra'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Edip Akbayram'ın kızı Türkü, sosyal medya hesabından babasının konser iptaline ilişkin açıklamasını paylaştı. Edip Akbayram'ın açıklaması şöyle:

“72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil."