Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'de büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce kişi yaşam mücadelesi verirken enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

10 ilde etkisini sürdüren ve son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçen deprem görüntüleri yürekleri dağlıyor. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar ise yardım kolileri hazırlayarak bölgeye ulaştırmak için çabalıyor.

Ancak enkaz altında kalan kişilere ulaşarak arama-kurtarma ekibinden olduğunu söyleyerek dalga geçen ya da yardım kolilerine terlik, gecelik ve giyilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar gönderen kişilerde bu süreçte insanlığımızdan utanmamıza neden oldular.

Türkiye'nin tek yürek olduğu ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de canla başla mücadele ettiği deprem süreci hakkında usta sanatçı Edip Akbayram birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"BEN, SEN YOK TÜRKİYE VAR!"

"Ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Günlerdir gözüme uyku girmiyor." diyerek sözlerine başlayan Edip Akbayram, herkesin bir olması gerektiğine vurgu yaptı. Ünlü sanatçı, süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem görüntülerini izledikçe ciğerim yanıyor. Ama biz çok güçlü bir ülkeyiz, bu zor günlerden de dimdik çıkacağız.''

''Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik, beraberlik günüdür. Bir sanatçı olarak, böyle bir tablo karşısında birlik içinde seferber olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben, sen yok Türkiye var. Depremde vefat edenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum."