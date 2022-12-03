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Messi'nin pandemide tuvalet kağıdı sektirdiği video yine gündem oldu

Pandeminin dünyayı sardığı dönemde futbolcuların birbirlerine meydan okuduğu dönemde yıldız futbolcu Messi'nin tuvalet kağıdını sektirdiği video yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:04
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Tuvalet kağıdı sektirme akımına katılan Messi'nin videosu 2.5 yıl sonra gündemde

Messi'nin pandemide tuvalet kağıdı sektirdiği video yine gündem oldu
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Arjantin'in Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı maçta Messi'nin eski bir videosu yeniden gündeme geldi.

Pandeminin başladığı ilk dönemde futbolcuların da evlere kapandığı süreçte Messi'nin tuvalet kağıdı sekrirdiği video milyonlarca kez paylaşılmıştı.

Karantina dönemini evinde geçiren Arjantinli yıldız, vaktinin büyük bir kısmında çocuklarıyla ilgilenmişti.

Futbolcular arasındaki meydan okumalardan birinde ise Messi tuvalet kağıdını sektirerek diğer futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulunmuştu.

 

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