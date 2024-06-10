TV Yayın akışı 10 Haziran 2024. Hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde birbirinden heyecanlı programlar ve reyting rekorları kıran diziler, televizyon ekranlarına yansırken, vatandaşların en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Gündüz kuşağı programlarını sabırsızlıkla bekleyen ve günün yorgunluğunu üzerinden atmak için akşam dizilerini takip eden izleyiciler için bugünün yayın akışını derledik.