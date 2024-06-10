TV Yayın akışı 10 Haziran 2024. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 10 Haziran 2024. Hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde birbirinden heyecanlı programlar ve reyting rekorları kıran diziler, televizyon ekranlarına yansırken, vatandaşların en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyor. Gündüz kuşağı programlarını sabırsızlıkla bekleyen ve günün yorgunluğunu üzerinden atmak için akşam dizilerini takip eden izleyiciler için bugünün yayın akışını derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

22:45 Yalan

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07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

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08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00Güldür Güldür Show

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ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yabancı Sinema

22: 55 Yabancı Sinema

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07.05 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kirli Sepeti

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

23.30 Hudutsuz Sevda

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15: 8'de Sağlık

08:30: Aramızda Kalmasın

11:00: Survivor All Star 2024

14:00: Survivor Ekstra

16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00: Survivor All Star 2024

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