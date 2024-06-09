TV Yayın akışı 9 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

TV8 YAYIN AKIŞI
07.00 Tuzak
09.00 Türkiye'nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
14.15 Yabancı Sinema
16.30 Çarkıfelek
20.00 Survivor All Star 2024
00.15 Survivor Exstra
01.30 Çarkıfelek
03.30 Gençlik Rüzgarı
04.15 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04.40 Beni Böyle Sev
07.25 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
16.10 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
03.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
06.00 Biraz Kül Biraz Duman
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Hanım Köylü
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20.00 Çok Güzel Hareketler 2- Sezon Finali
23.30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
01.30 İstanbullu Gelin
03.00 Baba Ocağı
04.30 Türk Müziği
05.30 Güzel Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kızılcık Şerbeti
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Canım Kardeşim
14.45 Kızılcık Şerbeti
19.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Gülen Sözler
22.15 Sahte Kabadayı
23.45 Şekerpare
01.45 Sahte Kabadayı
03.00 Sandık Kokusu
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yalan
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Aşk-ı Memnu
23.45 Ip Man. Kung Fu Ustası
01.30 Oğlum Osman
03.00 5N1K
04.00 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Yasak Elma
16.15 Hudutsuz Sevda
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ters Yüz-Film
22.15 Köy Düğünü
00.30 Kirli Sepeti
02.45 Yasak Elma
04.45 Yaz Şarkısı
05.45 Her Yerde Sen
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.30 Dizi TV
12.20 Kardeşlerim
15.40 Aldatmak
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Sonsuz Aşk- Yerli Film
02.30 Kuruluş Osman
05.00 Kalp Yarası