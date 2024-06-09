TV Yayın akışı 9 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 9 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran diziler ve birbirinden eğlenceli programlar televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken, vatandaşlar takip ettikleri yayınların yeni bölümünü kaçırmamak için şimdiden televizyonda ne olduğunu araştırmaya başladı. Pazar gününü evinde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

07.00 Tuzak

09.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 Yabancı Sinema

16.30 Çarkıfelek

20.00 Survivor All Star 2024

00.15 Survivor Exstra

01.30 Çarkıfelek

03.30 Gençlik Rüzgarı

04.15 Gazete Magazin

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04.40 Beni Böyle Sev

07.25 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'

08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Gönül Dağı

16.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

03.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

06.00 Biraz Kül Biraz Duman

beni-boyle-sev-4059.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Hanım Köylü

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.20 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20.00 Çok Güzel Hareketler 2- Sezon Finali

23.30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

01.30 İstanbullu Gelin

03.00 Baba Ocağı

04.30 Türk Müziği

05.30 Güzel Köylü

istanbullu-gelin-nerede-cekiliyor-boran-konagi-nerede.jpgSHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kızılcık Şerbeti

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Canım Kardeşim

14.45 Kızılcık Şerbeti

19.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Gülen Sözler

22.15 Sahte Kabadayı

23.45 Şekerpare

01.45 Sahte Kabadayı

03.00 Sandık Kokusu

sdf-kizilcik-serbeti.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

09.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yalan

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Aşk-ı Memnu

23.45 Ip Man. Kung Fu Ustası

01.30 Oğlum Osman

03.00 5N1K

04.00 Tatlı İntikam

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Yasak Elma

16.15 Hudutsuz Sevda

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ters Yüz-Film

22.15 Köy Düğünü

00.30 Kirli Sepeti

02.45 Yasak Elma

04.45 Yaz Şarkısı

05.45 Her Yerde Sen

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ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.30 Dizi TV

12.20 Kardeşlerim

15.40 Aldatmak

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Sonsuz Aşk- Yerli Film

02.30 Kuruluş Osman

05.00 Kalp Yarası

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