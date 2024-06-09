TV Yayın akışı 9 Haziran Pazar. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında reyting rekorları kıran diziler ve birbirinden eğlenceli programlar televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşurken, vatandaşlar takip ettikleri yayınların yeni bölümünü kaçırmamak için şimdiden televizyonda ne olduğunu araştırmaya başladı. Pazar gününü evinde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…