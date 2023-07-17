Canlı yayında büyük kavga! Barış Yarkadaş bir soru sordu koltuk fırlatan Tanju Özcan'ın dili döndü

Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş; katıldıkları canlı yayında, Özcan'ın CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatma eylemi konuşulurken birbirine girdi.

Canlı yayında büyük kavga! Barış Yarkadaş bir soru sordu koltuk fırlatan Tanju Özcan'ın dili döndü

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından değişim rüzgarlarının sert estiği CHP'de sular durulmuyor.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüksek sesle dile getirilen değişim çağrısının öncü isimlerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan partisinin genel merkezine yürüyerek eylem yaptı.

"AL BU KOLTUĞU GİT EVİNDE OTUR"

Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında parti binasına doğru koltuk fırlatması ise yürüyüşten daha çok tepki çekti.

Özcan, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.

TV 100 canlı yayınında bir araya gelen Tanju Özcan ile CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma konusu konuşulurken tansiyon yükseldi

"YARKADAŞ YAKASINDAKİ KARTI FIRLATMIŞTI"

Tanju Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü.

Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası sinirlenen Yarkadaş, şu şu sözlerle yanıt verdi:

"Öyle bir şey yok. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan. Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam."

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