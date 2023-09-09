Twitter gizlice harekete geçti. Elon Musk'ın başı ağrıyabilir

X ya da Twitter platformu gizlice reklam vermeye başladı. Elon Musk’ın başı ağrıyabilir.

Twitter gizlice harekete geçti. Elon Musk'ın başı ağrıyabilir

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter Blue ücretli abonelik seçenekleri ile gelir modelini çeşitlendirmeye çalışan Elon Musk şaşırtıcı bir şekilde gizli reklamlara da başladı. Elon Musk’ın başı ağrıyabilir.

Yaklaşık bir haftadır, kullanıcılar takip etmedikleri hesaplardan gelen gönderiler tespit ediyor.

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Bu gönderilerde sponsorlu olduğuna dair herhangi bir işaret yer almıyor. Gönderinin sağ üst tarafında 3 nokta menüsüne tıklandığında reklam olduğuna dair ibare görülebiliyor.

Bazı topluluklar bu tarz reklamlarla karşılaşan kullanıcıların kendilerine ekran görüntüsü atmasını istiyor.

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