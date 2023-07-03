Twitter kısıtlamasının gerçek nedeni ortaya çıktı: Elon Musk faturayı ödememiş

Elon Musk’ın Twitter kısıtlaması bütün Dünya’da gündem oldu. Bloomberg'in iddiasına göre Twitter, Google Cloud’un 'service' ücretini ödemediği için Google tarafından tweetlere sınırlama getirildi.

Twitter kısıtlamasının gerçek nedeni ortaya çıktı: Elon Musk faturayı ödememiş

Elon Musk ve hamleleri uzun süredir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Elon’un son skandalı ise tweet görüntüleme sınırı oldu.

Yaptığı açıklamada Twitter kullanıcılarının bundan sonra belirli kısıtlamalar ile platformu kullanabileceklerini işaret eden Elon Musk yeni bir özellikten bahsediyordu.

Bu yeni sınırlamaya göre doğrulanmamış hesapların günde sadece 600 adet tweet görebilmesine karar verildi. 600 sınırının aşılması halinde bir sonraki güne kadar Twitter’da sadece aynı tweetler görülebilecekti.

Gelen tepkiler ile bu sınırlama daha sonra 800 tweet sayısına ve daha sonra da 1000’e çekildi. Sınırlamanın kalkmasını isteyenlerin Twitter Blue paketlerine üye olması istendi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı

BLOOMBERG: MUSK FATURAYI ÖDEMEDİ

Bloomberg’in haberine göre, Twitter’ın Google Cloud’un “service” ücretini ödemediği ortaya çıktı.

ShifDelete'ye göre ise, bu ücret aslında Google tarafından kesilmiş bir elektrik faturası gibi.

Musk faturaları zamanında ödemediği içinse Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk ise bunun yeni bir özellik olduğunu bildirdi.

Bloomberg’in iddiasına göre Elon Musk bu sorunu faturayı ödeyerek şimdilik çözdü.

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