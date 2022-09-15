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Twitter çalışanları deşifre oldu. Şirketten bir not sızdı

Twitter şirketinin binasından sızdırılan bir notta 5 Eylül'de çalışan işçilerin listesi yayınlandı. Çalışanların ismini kimin sızdırdığı şu an için açıklanmadı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:30
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Twitter şirketinde çalışan işçiler deşifre oldu. Binadan not sızdırıldı

Twitter çalışanları deşifre oldu. Şirketten bir not sızdı
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İçinde bulunduğumuz Ekim ayının aşırı sıcaklarla başlaması, İşçi Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi ve Kaliforniya'daki bir Twitter veri merkezinin çökertilmesi gibi sebeplerden Twitter çalışanları fazla mesai yapmak zorunda kaldı iddiası ortaya çıkmıştı. Ancak bu durum Twitter tarafından hiçbir zaman doğrulanamadı.

CNN tarafından elde edilen bir habere göre; Twitter, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü "aşırı hava koşulları nedeniyle" Sacramento (SMF) veri merkezine erişimini kaybetmiş oldu.

Şirketin mühendislik biriminden sorumlu başkan yardımcısı Carrie Fernandez'e yazılmış olan notta, "Benzeri görülmemiş olay, SMF'deki fiziksel ekipmanın tamamen kapatılmasıyla sonuçlandı" ifadelerinin olduğu dikkat çekti.

ABD'de İşçi Bayramı’na denk gelen hafta sonu, Kaliforniya, Sacramento şehir merkezindeki sıcaklık 45°C'lik rekor bir yüksekliğe çıktı ve birkaç gün içinde yerel sıcaklık rekorları kırılmış oldu.

Twitter, Atlanta ve Portland'da, sosyal ağın her saniye ele aldığı trafik yükünü kaldırabilecek yedek veri merkezlerine sahip oldu. Sacramento merkezinin kaybı, potansiyel olarak tehlikeli bir konumda kalmasına sebep oldu. Fernandez, notta "kalan veri merkezlerinden birini kaybedersek, tüm Twitter kullanıcılarına trafik sağlayamayabiliriz" uyarısını yaptı.

Uptime Institute tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırmada "Toplanan fırtına: İklim değişikliği ve veri merkezi esnekliği", aşırı sıcaklıkların veri merkezleri için büyüyen bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Raporda, "Artan yaz sıcaklıkları birçok veri merkezinin soğutulmasını zorladı ve bu durumun önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi muhtemel" açıklamaları yapıldı.

2015 yılında yapılan "Veri Merkezi Enerji ve Maliyet Tasarrufu Değerlendirmesi" çalışmasına göre veri merkezleri tarafından tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 40'ı BT ekipmanını soğutmak için harcanmaktadır.

Notun 9 Eylül Cuma günü gönderildiği ve "hizmet sürekliliği veya diğer acil operasyonel ihtiyaçları ele almak için" gerekli olanlar dışında hizmet geri yüklenirken tüm üretim ve uygulama değişikliklerinin yasak olduğunu belirtildi.

Ağustos ayında eski güvenlik yöneticisi Peiter “Mudge” Zatko tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamalarında Twitter’ın “artan veri merkezi sorunları” yaşadığını ve bu problemin mühendislik süreçlerinden kaynaklandığını belirtti.

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