7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Twitter ücretsiz o desteği durdurdu. Elon Musk harekete geçti

Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter sağladığı ücretsiz API desteğini durdurdu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:20
Takip Et

Twitter ücretsiz API desteği durdurdu

Twitter ücretsiz o desteği durdurdu. Elon Musk harekete geçti
+
Aa
-

Twitter, üçüncü taraflar uygulamalar oluşturmasını yasaklamasının ardından API’sinde birçok değişiklik olduğunu duyurdu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter ücretsiz API desteğini durdurdu.

Ücretsiz API kullanımının kalkması, Twitter içerik paylaşımını etkinleştirmek için Twitter API’ını kullanan uygulamaları ve internet sitelerini de etkiledi.

Tüm bunlarla birlikte yeni API için ödeme yapmak isteyen geliştiricilerin de sorunlarla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

API DESTEĞİ

Elon Musk Twitter’ı satın almadan önce, geliştiriciler Twitter ile API’lere erişip platformu ücretsiz olarak kullanıyordu.

Ancak şirket geliştiricilerin API’ye erişmek için ücretli bir katmana kaydolmaları gerekeceğini açıkladığında bu durum değişti.

Haberin ardından pek çok geliştirici arasında tartışma çıktı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Valilikten fırtına uyarısı
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Kardiyologlardan sağlıklı kalbin formülü
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Fransa Kupası'nda finalin adı: Toulouse-Nantes
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
﻿Sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.