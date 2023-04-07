Twitter ücretsiz o desteği durdurdu. Elon Musk harekete geçti

Twitter, üçüncü taraflar uygulamalar oluşturmasını yasaklamasının ardından API’sinde birçok değişiklik olduğunu duyurdu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter ücretsiz API desteğini durdurdu.

Ücretsiz API kullanımının kalkması, Twitter içerik paylaşımını etkinleştirmek için Twitter API’ını kullanan uygulamaları ve internet sitelerini de etkiledi.

Tüm bunlarla birlikte yeni API için ödeme yapmak isteyen geliştiricilerin de sorunlarla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

API DESTEĞİ

Elon Musk Twitter’ı satın almadan önce, geliştiriciler Twitter ile API’lere erişip platformu ücretsiz olarak kullanıyordu.

Ancak şirket geliştiricilerin API’ye erişmek için ücretli bir katmana kaydolmaları gerekeceğini açıkladığında bu durum değişti.

Haberin ardından pek çok geliştirici arasında tartışma çıktı.