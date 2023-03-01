Twitter’a rakip geliyor. Davetiye sistemiyle giriş yapılıyor

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’ın Bluesky adını verdiği yeni bir uygulama kurduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Bluesky, Twitter dinamiklerine sahip olan bir uygulama. Tasarım olarak bile Twitter'a benzeyen Bluesky, paylaşım yapmaya, kullanıcıları takip etmeye ve ana sayfada gezinmeye olanak sağlıyor.

TWİTTER’A RAKİP

App Store tarafı için yayınlanan uygulama, şu anda ücretsiz bir yapıyı benimsiyor olsa da Clubhouse gibi davetiye sistemiyle giriş yapılıyor. Merkezi olmayan bir yapıya sahip olan Bluesky, açık kaynaklı bir protokülü benimsiyor.

Projenin arkasında yer alan ekip Bluesky süreçleri hakkında blog güncellemeleri yapıyordu ancak 2022 yılının ekim ayından bu yana süreç güncellenmemişti. Bluesky hakkındaki detayların pek de paylaşılmadığı süreçten, uygulamanın beta olarak yayınlanmasına kadar ilerlendi. Yabancı basında ise uygulamanın Twitter’a alternatif olması beklendiği aktarılıyor.