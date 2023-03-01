Twitter’a ‘sıfır tolerans’ politikası geliyor. Paylaşım yaparken bir kez daha düşünün

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter’a sıfır tolerans politikasını getiriliyor.

Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı.

Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları çoğu durumda derhal ve kalıcı olarak kapatacağını söylüyor. Şiddet içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesap geçici olarak da askıya alınabilir fakat, ihlalin tekrarı halinde hesap doğrudan kalıcı olarak yasaklanıyor.

Twitter’da birisini öldürme, işkence, cinsel saldırı veya başka türlü tehditlerde bulunulamayacak. Bu durum sadece bireyler nezdinde değil evler, barınaklar ve kamu alanları için de geçerli.