27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Twitter’da kriz büyüyor. Elon Musk durmuyor

Twitter’da en az 50 çalışanla daha yolların ayrılacağı duyuruldu. Kriz gittikçe büyüyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:47
Takip Et

Twitter’da kriz. İşten çıkarmalar artıyor

Twitter’da kriz büyüyor. Elon Musk durmuyor
+
Aa
-

Twitter’da işten çıkarmalar furyası devam ediyor. Twitter’ı devraldıktan sonra maliyetleri azaltmak için işten çıkarma yoluna giden Elon Musk, birçok çalışanı ile yollarını ayırdı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, önceki döneme göre yüzde 70 oranında daha az çalışanla yoluna devam eden Twitter, personellerinden bir kısmını daha çıkarmaya hazırlanıyor.

50 ÇALIŞAN DAHA İŞTEN ÇIKARILACAK

Elon Musk’ın sosyal medya platformunu devraldıktan sonra sekizinci kez işten çıkarmada bulunuyor. Son gelen bilgilere göre Twitter’da en az 50 çalışanla daha yollar ayrılacak. Şirket bu sayede Elon Musk’tan sonra yaşanan gelir düşüşünü dengeleyeme çalışıyor.

Twitter’ın son işten çıkarması, reklam ekibi de dahil olmak üzere birden fazla mühendislik grubunu etkileyecek.

İşten çıkarmalar devam ederken şirketin ana Twitter uygulamasında ise şu anda personel sıkıntısı yaşandığını söylemek mümkün.

Şu anda şirkette sadece yaklaşık 2000 personel kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
3
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
4
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
5
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
7
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿Trabzonspor HES projesinde aradığı ortağı buldu
﻿Trabzonspor HES projesinde aradığı ortağı buldu
﻿Trabzonspor HES projesinde aradığı ortağı buldu
﻿Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Baba kız enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Baba kız enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Baba kız enkazdan sağ çıkarıldı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan anlamlı hareket
﻿İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan anlamlı hareket
﻿İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan anlamlı hareket
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.