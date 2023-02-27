Twitter’da kriz büyüyor. Elon Musk durmuyor

Twitter’da işten çıkarmalar furyası devam ediyor. Twitter’ı devraldıktan sonra maliyetleri azaltmak için işten çıkarma yoluna giden Elon Musk, birçok çalışanı ile yollarını ayırdı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, önceki döneme göre yüzde 70 oranında daha az çalışanla yoluna devam eden Twitter, personellerinden bir kısmını daha çıkarmaya hazırlanıyor.

50 ÇALIŞAN DAHA İŞTEN ÇIKARILACAK

Elon Musk’ın sosyal medya platformunu devraldıktan sonra sekizinci kez işten çıkarmada bulunuyor. Son gelen bilgilere göre Twitter’da en az 50 çalışanla daha yollar ayrılacak. Şirket bu sayede Elon Musk’tan sonra yaşanan gelir düşüşünü dengeleyeme çalışıyor.

Twitter’ın son işten çıkarması, reklam ekibi de dahil olmak üzere birden fazla mühendislik grubunu etkileyecek.

İşten çıkarmalar devam ederken şirketin ana Twitter uygulamasında ise şu anda personel sıkıntısı yaşandığını söylemek mümkün.

Şu anda şirkette sadece yaklaşık 2000 personel kaldı.