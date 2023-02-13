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Twitter'da karakter sayısı 4 bine çıkarıldı

Twitter'da şu anda 280 olan karakter sınırı 4 bine çıkarıldı. 4 bin olan karakter sınırının şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunulduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:12
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Twitter'da karakter sayısı 4 bin oldu

Twitter'da karakter sayısı 4 bine çıkarıldı
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Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, Twitter'da yeni değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarında platformdaki bazı sınırların kalkacağını belirten Musk, karakter sınırının artacağını belirtmişti.

TWITTER'DAKİ KARAKTER SAYISI 4 BİNE ÇIKTI

Twitter, 280 olan karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu. Ancak yeni özellik, şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunuluyor.

Güncellemenin duyurusunu Twitter’dan yapan şirket, paylaştığı tweet’te ‘MoreWords’ yani ‘DahaFazlaKelime’ ifadelerini kullandı.

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