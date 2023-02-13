Twitter'da karakter sayısı 4 bine çıkarıldı

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, Twitter'da yeni değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarında platformdaki bazı sınırların kalkacağını belirten Musk, karakter sınırının artacağını belirtmişti.

TWITTER'DAKİ KARAKTER SAYISI 4 BİNE ÇIKTI

Twitter, 280 olan karakter sınırını 4 bine çıkardığını duyurdu. Ancak yeni özellik, şimdilik sadece ABD'deki Twitter Blue abonelerine sunuluyor.

Güncellemenin duyurusunu Twitter’dan yapan şirket, paylaştığı tweet’te ‘MoreWords’ yani ‘DahaFazlaKelime’ ifadelerini kullandı.