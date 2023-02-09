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Cem Yılmaz sosyal medya kısıtlamasına çıldırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, deprem felaketinin ardından Twitter'a yönelik uygulanan yavaşlatmaya tepki gösterdi. Sanatçı ''Twitter'a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması?" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:02
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya kısıtlamasına çıldırdı

Cem Yılmaz sosyal medya kısıtlamasına çıldırdı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışan vatandaşların haberleşme kaynağı olan Twitter'a akşam saatlerinde erişim sorunu yaşanmaya başladı.

BİNLERCE KULLANICI TWİTTER'A GİREMİYOR

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, binlerce kullanıcı Twitter'a giremediğini ve ancak VPN ile giriş yapabildiğini belirtiyor.

"BÖYLE BİR ZAMANDA? PES"

Sosyal medyadaki yavaşlık sürerken; ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da yaşananlara tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan, "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması ? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken.Böyle bir zamanda ? Pes" ifadelerini kullandı.

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