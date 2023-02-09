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Twitter’a bant daraltmada ‘hesap’ pazarlığı iddiası

Twitter’a yaşanan erişim engelinde iktidarın bazı Twitter hesaplarını platformun yöneticilerine gerekçe olarak sunduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:24
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Twitter’da ‘hesap’ pazarlığı iddiası

Twitter’a bant daraltmada ‘hesap’ pazarlığı iddiası
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Tele 1'de yer alan habere göre, Türkiye’yi sarsan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yurttaşlar yardım çığlıklarını başta Twitter olmak üzere sosyal medyadan duyurdu. Depremzedeler, AFAD’ın yetersizliğine sosyal medyadan da isyan etti. BTK, dün Twitter’a bant daralma uyguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Hughes ve Twitter’ın Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Costello ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. AA, Twitter yetkililerinin Türkiye’yle ‘işbirliği’ taahhüdü verdiği haberini geçti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, hükümet yetkilileri ve Twitter yöneticilerinin toplantısında şunların konuşulduğunu öne sürdü:

“Altı saat süren toplantıda -bazı engelli hesaplar var- İsmail Saymaz’ın hesabını kapatmaya çalışıyorlarmış. Onu da Twitter reddediyormuş ifade özgürlüğü kapsamında. 'Bir suç varsa bilmem ne yaparsınız’ diyorlarmış. ‘Madem böyle bir şey var, siz bizim dediğimizi yapmazsanız biz de sizi kapatıyoruz…’ Aynen YouTube’un kapatılma hikayesine dönmüş bu hikaye.”

SAYMAZ’DAN AÇIKLAMA
Gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu iddia ile ilgili İletişim Başkanlığı yetkilileri tarafından telefonla arandığını belirtti. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’dan aradılar. Twitter hesabımla ilgili yaptırım talebinde bulunulduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade ettiler. Yetkililer Twitter’la yapılan görüşmenin deprem bölgesindeki manipülasyon içerikli paylaşımlara ilişkin olduğunu belirttiler.” ifadelerini kullandı.



TWITTER’IN İŞLEM YAPMADIĞI HESAPLAR
Kısa Dalga’nın İfade Özgürlüğü Derneği verilerinden derlediği habere göre, hakimlik kararlarıyla erişime engellenen ve Twitter’ın işlem yapmadığı bazı hesaplar ise şöyle:

Can Dündar‘ın 5,4 milyon takipçili @candundaradasi hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle

Sözcü Gazetesi‘nin 3,5 milyon takipçili @gazetesozcu hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2015 tarih ve 2015/3101 sayılı kararıyla

İsmail Saymaz‘ın 3,3 milyon takipçili @ismailsaymaz hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ordu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Kasım 2016 tarih ve 2016/4210 sayılı kararıyla

Sedat Peker‘in 2,3 milyon takipçili @sedat_peker hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Eylül 2022 tarih ve 2022/8274 sayılı kararıyla

Birgün Gazetesi‘nin 2 milyon takipçili @BirGun_Gazetesi hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Adana 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Ocak 2015 tarih ve 2015/365 sayılı kararıyla

Barış Yarkadaş‘ın 1,5 milyon takipçili @barisyarkadas hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Mayıs 2017 tarih ve 2017/3344 sayılı kararıyla

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin 1,2 milyon takipçili @HDPgenelmerkezi hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle

Erk Acarer‘in 1 milyon takipçili @eacarer hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 2021’de erişime engellenmişti. Buna ek olarak kişilik hakları ihlali gerekçesiyle

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Ekim 2022 tarihli ve 2022/8347 sayılı kararıyla

Akşam Gazetesi‘nin 1 milyon takipçili @aksam hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğini 31 Temmuz 2017 tarih ve 2017/3126 sayılı kararıyla

soL Haber‘in 800 bin takipçili @solhaberportali hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2015 tarih ve 2015/3101 sayılı kararıyla

Onedio‘nun 700 bin takipçili @onediocom hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Eylül 2019 tarih ve 2019/6514 sayılı kararıyla

Barbaros Şansal‘ın 700 bin takipçili @barbarosansalfn hesabı, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Mayıs 2018 tarih ve 2018/2894 sayılı kararıyla

Kemal Özkiraz‘ın 500 bin takipçili @avrasyaanket hesabı, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 12 Haziran 2020 tarih ve 2020/2245 sayılı kararıyla

Eren Keskin‘in 200 bin takipçili @KeskinEren1 hesabı, Kandıra Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Aralık 2021 tarih ve 2021/904 sayılı kararıyla

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