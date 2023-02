Muharrem İnce: Ben 2006 model otobüsümle gittim sen jetinle daha bugün gittin

Depremin ardından 4. gün. Ölü sayısı an be an artmaya devam ediyor. Can kaybında son rakam 12 bin 391...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dün depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

"Ben 2006 model otobüsümle gittim sen jetinle daha bugün gittin"

Erdoğan’ın depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a, depremden günler sonra gitmesini eleştiren İnce, “Ben 2006 model külüstür bir otobüsle ilk gün Kahramanmaraş’a gidip gece 02.07’de askerimizi kışladan derhal çıkarın dedim. Sen jetinle daha bugün gidebildin, askeri geç görevlendirdin, OHAL’i geç ilan ettin. Sen de yanındaki beceriksizler de gideceksiniz” dedi.

Muharrem İnce, söz konusu paylaşımını, 7 Şubat gecesi gittiği Kahramanmaraş’ta depremzedelere yönelik yaptığı bir konuşmayı alıntılayarak yaptı. İnce, o videoda “Şu anda burada kimse yok. Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum. Askeri kışlasından çıkarın, asker buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman gelecek” diye konuşmuştu.

"Bugün daha rahatız yarın daha da rahat olacağız"

Depremin 3. gününde bölgeye gelen Erdoğan, depremzedelere 10'ar binlara dağıtacağını açıklayarak "Her ailemize 10 bin lira yardım yapmayı planladık. Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız, sonraki gün daha da rahat olacağız." açıklamasıyla tepki çekmişti.