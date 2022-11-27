Elon Musk Twitter’ı satın almasından sonra Twitter için planlarını hayata geçirmeye başladı. Bunların arasında Twitter’ın üç renkli tik dönemine girmesi var. Elon Musk Twitter’ın artık üç renkli tik kullanacağını ifade etti. Peki, Twitter’da ne oluyor? Twitter’da üç renkli tik dönemi nedir?

Elon Musk 2 Aralık’tan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyurdu. Buna göre Twitter’da üç renkli tik dönemi başlayacak.

Twitter’daki üç renkli tik uygulamasına göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar.

Yeni uygulama için herhangi bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor. Bu arada Elon Musk, Android’in sahibi Google ve iPhone’un üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.