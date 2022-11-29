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Twitter karakter sınırı kaç olacak? Uygulamanın yeni sahibi açıkladı

Elon Musk yeni almış olduğu Twitter uygulamasından yapmış olduğu paylaşımla kullanıcıları yeniliklerin beklediğini belirtti. Twitter karakter sayısının değişeceğini söyleyen Musk, sınır olarak hangi sayıyı düşünüyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 08:33
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Twitter karakter sayısı değişiyor. Twitter karakter sayısı kaç olacak

Twitter karakter sınırı kaç olacak? Uygulamanın yeni sahibi açıkladı
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Twitter, Elon Musk’ın satın almasından önce, 2017 yılında karakter sınırını 140’tan 280’e çıkarmıştı. Şu an için eski sınırın oldukça az gelen karakter sayısının artışı o dönem için de oldukça sevindirici bir gelişme olarak kaydedilmişti.

Elon Musk uygulamada köklü değişikliklere giderken Twitter karakter sayısını da değiştirmek istiyor. Twitter, dünyadaki bütün dillerin bu yapıya uygun biçimde olmadığını açıklayarak 280 karakterli ilk tweeti resmi hesabından paylaşıldığını belirterek farklı bir karakter sayısını düşündüğünü belirtti.

Elon Musk da bugün yine sosyal medya hesabından Twitter ile ilgili bir paylaşımının altına gelen cevapta karakter sınırının 1000 olmasını söyleyen bir kullanıcıya yapılacaklar listesinde diyerek karşılık verdi. Ek olarak yine karakter sınırının 420 olmasını isteyen bir kullanıcıya iyi bir fikir yanıtını da verdi.

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