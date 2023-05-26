Twitter'da üst düzey istifa: Teknik aksaklıklar giderilmiyor

Twitter’ın üst düzey mühendislerinden biri olan Foad Dabiri, ABD’deki seçim kampanyasının teknik aksaklıklara uğraması üzerine görevi bıraktığını duyurdu.

Twitter'da üst düzey istifa: Teknik aksaklıklar giderilmiyor

BBC’nin haberine göre, 24 Mayıs'ta Twitter’da canlı yayınlanması beklenen DeSantis’in seçim propagandası, teknik sorunlar nedeniyle 20 dakika aksadı.

Mühendis Dabiri, olayın ardından istifa etti.

Dabiri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa nedenine değinmedi.

Platformun Elon Musk tarafından satın alınmadan önce ve sonra iki farklı dönem yaşadığını vurgulayan Dabiri, başlangıçta bu durumun zorlayıcı olduğunu belirtti.

TWİTTER AÇIKLAMA YAPMADI

Dabiri ayrıca "Elon Musk ile birlikte çalışmak oldukça eğiticiydi, onun ilkelerinin ve vizyonunun bu şirketin geleceğini nasıl şekillendireceğini görmek aydınlatıcı." ifadesini kullandı.

Twitter'dan, Dabiri’nin istifası hakkında açıklama yapılmadı.

AKSAKLIKLAR VAR

DeSantis'in seçim kampanyasında yaşanan aksaklık nedeniyle yüzbinlerce Twitter kullanıcısı platformdan ayrılmıştı.

DeSantis, 2024 genel seçiminde eski başkan Donald Trump’ın en büyük rakibi görünüyor.

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(Kaynak: AA)

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