﻿Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi

Twitter’da kullanıcıların güvenliğini korumak amacıyla sık sık güncellemeler yapılıyor. Bu güncellemelerden biri olan Circle özelliği konusunda mayıs ayından bu yana testler yapılıyordu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Özelliğin Instagram’daki “yakın arkadaşlarım” özelliğine benzediği ifade edildi. Bir liste oluşturarak bu listede yer almayan kişilerin yapılan paylaşımlarının görülemeyeceği ifade edildi. Üstelik özelliğin şu anda herkesin kullanımına sunulduğu ifade edildi. Kullanıcının kendi seçeceği listeye 150 kişinin eklenebileceği söylendi.

Uygulama yöneticileri bu sayının artabileceği söylerken atılan tweet’lerin yanında “Yalnızca Twitter Circle listesindeki kullanıcılar bu tweet’i görebilir” şeklinde bir bilgilendirme yapıldı. Böylece listedeki kullanıcı, ona özel olduğunu görebilecek.

CİRCLE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Bu özelliği kullanmak için tweet atmadan önce sol üst kısımdaki “Herkes” seçeneğine tıklamak, Circle veya Twitter Çevresi’ni seçmek, listeye yeni kişiler eklemek ve o şekilde tweet göndermek gerekmektedir.