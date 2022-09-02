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Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi

Sosyal medyada kullanıcılar gizlilik ve güvenliği konusunda endişelerini dile getirince uygulamaların yöneticileri devreye girdi. Twitter, Circle özelliğiyle sadece belirli bir kitleye yönelik paylaşımlar yapmaya olanak sağladığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:37
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:42
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Twitter'daki circle özelliği nedir

Twitter'a 'Circle' özelliği getirildi
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Twitter’da kullanıcıların güvenliğini korumak amacıyla sık sık güncellemeler yapılıyor. Bu güncellemelerden biri olan Circle özelliği konusunda mayıs ayından bu yana testler yapılıyordu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Özelliğin Instagram’daki “yakın arkadaşlarım” özelliğine benzediği ifade edildi. Bir liste oluşturarak bu listede yer almayan kişilerin yapılan paylaşımlarının görülemeyeceği ifade edildi. Üstelik özelliğin şu anda herkesin kullanımına sunulduğu ifade edildi. Kullanıcının kendi seçeceği listeye 150 kişinin eklenebileceği söylendi.

Uygulama yöneticileri bu sayının artabileceği söylerken atılan tweet’lerin yanında “Yalnızca Twitter Circle listesindeki kullanıcılar bu tweet’i görebilir” şeklinde bir bilgilendirme yapıldı. Böylece listedeki kullanıcı, ona özel olduğunu görebilecek.

CİRCLE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Bu özelliği kullanmak için tweet atmadan önce sol üst kısımdaki “Herkes” seçeneğine tıklamak, Circle veya Twitter Çevresi’ni seçmek, listeye yeni kişiler eklemek ve o şekilde tweet göndermek gerekmektedir.

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