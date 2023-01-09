Twitter'da karakter sınırı değişiyor. Elon Musk tarih verdi

Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarında platformdaki bazı sınırların kalkacağını belirten Musk, karakter sınırıyla ilgili yeni ve oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu.

KARAKTER SINIRI ŞUBAT'TA ARTACAK

Musk Twitter’dan yaptığı yeni paylaşımında, Twitter'da artık 280 karakter sınırının Şubat ayı başında 4.000'e çıkarılacağını yazdı.

Ayrıca, Twitter'da halihazırda en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı olarak biliniyor.

TWİTTER’A İKİ YENİ ÖZELLİK DE EKLENECEK

Ayrıca Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweetler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini duyurdu.