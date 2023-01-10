Twitter’da büyük deprem. Hükümetler art arda Elon Musk'u uyarıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter platformunun global olarak içerik denetimini yapan ekipte işten çıkarmalar devam ediyor.

Öte yandan milyonlarca Twitter kullanıcısının verilerinin de çalındığı gündemde.

Hesabı kapatılan pek çok kullanıcı Twitter’a geri dönerken COVID-19 dezenformasyonu gibi akışlar da serbest bırakıldı. Elon Musk içerik kontrolünü zayıflatacak hamleler yapmaya devam ediyor.

YENİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Twitter’ı kârlı hale getirmek için 7500 çalışandan hepi topu 2500 kişiyi bırakan Elon Musk kalanını ise işten çıkarmıştı.

Siber güvenlik ve içerik moderasyonuna önem vermek istemeyen Musk ekiplerin sayısını azaltmaya devam ediyor

BU OFİSLERDE BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMALAR

Gelen bilgilere göre Dubai ve Singapur ofislerinde pek çok kişi işten çıkarıldı. Bunlar arasında global içerik moderatörlüğü yapan ekipler ve ayrıca gelir politikalarını düzenleyen yöneticiler de yer alıyor. Bazı yetkililer buna gerekçe olarak iki bölümün tek bir şef altında toplandığını belirtiyor.

HÜKÜMETLER RAHATSIZ OLUYOR

İçerik denetiminin zayıf hale gelmesi hükümetleri de rahatsız ediyor. Geçtiğimiz hafta Alman üst düzey bürokratlar Elon Musk ile buluşarak ülke kanunlarının bu konudaki netliğini iletti. Buna rağmen Elon Musk içerik denetimini zayıflatmaya devam ediyor.