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Elon Musk Twitter'dan ifşa etti. Kovid-19 aşısı üreten firmadan Twitter'a baskı

Elon Musk, Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın yönetim kurulu üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine baskı yaptığını ifşa etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:59
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Kovid-19 aşısı üreten firma Twitter'a baskı kurdu. Elon Musk ifşa etti

Elon Musk Twitter'dan ifşa etti. Kovid-19 aşısı üreten firmadan Twitter'a baskı
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Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ismiyle sürdürdüğü ifşalarına bir yenisini daha ekledi. İfşaların 12'incisini, Kovid-19 aşılarıyla ilgili eleştirel görüşler paylaşan gazeteci Alex Berenson aracılığıyla yaparken, gazetecinin twitini, "Bazı komplo teorileri aslında doğrudur." diyerek açıklamalarda bulundu.

Berenson, Gottlieb tarafından Twitter yöneticisi Todd O'Boyle'a, Trump yönetimi yetkilisi Dr. Brett Giroir'in Twitter'daki, "Artık Kovid-19 doğal bağışıklığının aşı bağışıklığından üstün olduğu açık. Bir kişi önceden enfeksiyon geçirmişse artık aşı kanıtı için bilimsel bir gerekçe yoktur." ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ağustos 2021 tarihli e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı. Musk'ın paylaşımının üstündeki "bazı komplo teorileri doğrudur" detayı dikkat çekti.

Ekran fotoğrafında, Gottlieb'in O'Boyle'a "Bu, yıpratıcı türden bir şey. İsrail'de emsal değerlendirmesinden geçmemiş tek bir retrospektif çalışmadan kapsamlı bir sonuç çıkarıyor. Ancak bu tweet viral olacak ve haber içeriklerini yönlendirecek." diye yazdığı, devamında ise Twitter'ın, Giroir'in twitini "yanıltıcı" diye etiketleyerek bir uyarı notuyla beğenme ve paylaşıma kapattığı gözlerden kaçmadı.

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