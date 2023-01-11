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Twitter'da büyük zam! İşte uygulamaya giriş yaptığınız cihaza göre zam oranı

Twitter'da bulunan aboneli ücretli üyelik sistemi olan Twitter Blue'ya büyük zam yapılacağı iddia edildi. Zam oranının Android'de yüzde 37.5, iOS cihazlarda ise yüzde 72.7 olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:04
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Twitter Blue'ya büyük zam

Twitter'da büyük zam! İşte uygulamaya giriş yaptığınız cihaza göre zam oranı
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Elon Musk, Twitter'ı satın aldığında Blue fiyatı 2.99 dolardı. Satın alma işleminin ardından şirketin büyük gelir kayıpları öne sürülerek önce 4.99 dolara sonrasında Android tarafında 8 dolar, iOS tarafında da 11 dolara yükseltildi.

Teknoloji sektörünün analisti @TheGalox_ adlı Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda yeni bir zam yapılacağı iddia edildi. Önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak bu fiyat düzenlemesi sonrasında Android cihazlar üzerinden yapılan abonelikler yüzde 37.4, iOS tarafında ise yüzde 72.7’lik bir zam yapılacağı ifade edildi.

ANDROİD'DE YÜZDE 37.5, İOS'DA YÜZDE 72.7 ZAM

ShiftDelete.net'ten alınan bilgilere göre; yeni fiyatlandırma Android için 8 dolar yerine 11 dolar, iOS için de 11 dolar yerine 19 dolar olacak. Bahsi edilen zammın şubat ayından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

Türkiye'de globalden farklı olarak 8 veya 11 dolara değil, yaklaşık olarak 5.8 dolara, yani 110 TL’ye alınabiliyor. Bu fiyat üyeliği yalnızca Android cihazlar veya uygulama değil, internet üzerinden yapmanız halinde de geçerli.

Apple Store üzerinden ödeme yapmak isterseniz şu an için globalden de pahalı bir şekilde 250 TL olarak gözüküyor. Tabii şu an için bir iddiadan ibaret olan söz konusu zam ülkemizde yansıtılırsa iOS üzerinden ödeme yapmak isteyenler tahmini olarak 3 kata yakın bir fiyatla karşılaşacak.

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