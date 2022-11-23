Elon Musk sözünü tutmadı. Twitter'da siyahi futbolculara ırkçılık devam ediyor

Elon Musk Twitter'da güvence vermesine rağmen, bir rapor Dünya Kupası'nda futbolculara karşı ırkçı tweet'lere izin verildiğini ve platformun bunları silmek için hiçbir şey yapmadığını veya onları yayınlayan hesapları cezalandırmadığını gösterdi.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi , turnuvanın başlamasından önce Dünya Kupası oyuncularına yöneltilen ve platformun içerik moderatörleri tarafından silinmeyen 100'den fazla ırksal taciz içeren tweet'ler bulan bir araştırma yapan, kâr amacı gütmeyen bir İngiliz kuruluşudur.

Tweetler arasında hakaretler çeşitlilik gösteriyor ve N-kelimesinin yanı sıra maymun ve muz emojileri bulunabiliyor, insanlar onlara ülkelerine geri dönmelerini söylerken diğerleri "İngilizce" dilini kullanmalarıyla alay ediyor.