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Elon Musk'a bir şok daha. Twitter'da büyük kayıp

Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdurdu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 19:41
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Twitter'da büyük kayıp. Elon Musk'a bir şok daha

Elon Musk'a bir şok daha. Twitter'da büyük kayıp
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Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerinin üçte birinden fazlasının sitede pazarlama yapmayı durdurduğu yeni bir raporda belirtildi.

Yeni bulgular, Musk'ın siteyi tartışmalı bir şekilde satın almasının sonucu, şirketin ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor.

Marka güvenliğinden endişe ediliyor

Şirketin yeni başkanı, kendisinin sahipliğindeki siteyi zayıflatmak amacıyla aktivistlerin, siteden uzak durmaları yönünde reklam verenlere baskı yaptığını öne sürüyor.

Ancak şirketler sorunun bundan değil, muhtemelen zayıflayan içerik denetimi nedeniyle ortaya çıkan "marka güvenliğiyle" ilgili endişelerden kaynaklandığını söylüyor.

Twitter personelinin yarısından fazlasını işten çıkaran Musk'ın kovduğu kişilerin çoğu, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışıyordu.

Mars şirketi, analitik markası Pathmatichs'in verilerini ilk haberleştiren The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Markamızı etkileyen önemli marka güvenliği ve uygunluk sorunlarını öğrenince, Mars eylül sonlarında Twitter'daki reklam faaliyetlerini askıya almaya başladı" diye belirtti.

The Washington Post'un analizine göre, Twitter'a reklam vermeyi kesecek diğer büyük şirketler arasında Kellogg, Verizon ve ilaç şirketi Merck de bulunuyor.

Haberde, toplamda sitenin ilk 100 reklam vereninin üçte birinden fazlasının son iki haftadır reklam vermediği belirtildi. Musk'ın şirketi devralmasından bu yana ilk 50'nin de 14'ü reklam vermedi.

Sadece Musk'ın devralmasından kaynaklanmayabilir

Reklamla ilgili sıkıntılar sadece Musk'ın şirketi devralmasından kaynaklanmayabilir. ABD'deki ekonomik durumla ilgili endişelerin artması, birçok reklam verenin pazar paylarını genişletmek için pazarlamaya harcama yapmaya daha az istekli olabileceği anlamına geliyor.

Ancak her iki şekilde de bu sıkıntılar Musk'a sorun yaratabilir. Twitter geçen yıl gelirinin neredeyse yüzde 90'ını lisanslamadan elde etmişti.

Şirketin yeni yöneticisi, bunun yerine aboneliklere ve üyeliklere ağırlık vereceğini belirtiyor. Musk kullanıcıların adlarının yanına mavi tik gelmesi gibi avantajlar içerecek 8 dolarlık yeni bir "Twitter Blue" hizmetini defalarca zorlasa da yaygın taklit hesaplar nedeniyle bu özelliğin piyasaya sürülmesini sürekli ertelemek durumunda kaldı.

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