24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk Twitter'da 'genel af' çıkardı. “Özgürlük Cuması” diyerek duyurdu

Elon Musk Twitter'da 'genel af' çıkardı. “Özgürlük Cuması” diyerek duyurdu

Elon Musk sahibi olduğu Twitter için Cuma günü yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Bu uygulama kapsamında Twitter'ın yasalarını çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan kişilerin kısıtlanmış hesapları tekrar açılacak.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:52
Takip Et

Elon Musk Twitter'da kısıtlanan bazı hesapları yeniden açacağını açıkladı

Elon Musk Twitter'da 'genel af' çıkardı. “Özgürlük Cuması” diyerek duyurdu
+
Aa
-

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması işlemi sonrası hem şirket içinde hem de politikalarda ciddi değişikliklere gidildi. Musk şirkete kendi kurallarını koymaya ve şirketten bazı üst düzey çalışanları kovmaya başladı.

Musk geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir iddiaya göre uygulamaya 'genel af' getirecek. "Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesi gerektiğini düşünen şirketin yeni sahibi Musk, öneriyi şirkete sundu.

Twitter, bir dizi politikasını ihlal eden tüm hesapları askıya almıştı. Bunlar arasında nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali de yer alıyordu.

Musk'ın askıya alınan hesaplar için düşünmüş olduğu af, tüm yasaklı hesapları kapsamayacak ancak Cuma günü için uygulamada farklılar olacağı ifade edildi.

"ÖZGÜRLÜK CUMASI"

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; Elon Musk, "Özgürlük Cuması" dediği projenin bir parçası olarak bir dizi tartışmalı hesabın tekrar çevrimiçi olmasına izin verdi.

Donald Trump, Kathy Griffin ve daha fazlasının hesaplarındaki yasakları geri aldı ve Twitter'ın sorunlu tweet'lerin görünürlüğünü sınırlayarak iletişim özgürlüğüne değil, ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
3
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.