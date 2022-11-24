Elon Musk Twitter'da 'genel af' çıkardı. “Özgürlük Cuması” diyerek duyurdu

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması işlemi sonrası hem şirket içinde hem de politikalarda ciddi değişikliklere gidildi. Musk şirkete kendi kurallarını koymaya ve şirketten bazı üst düzey çalışanları kovmaya başladı.

Musk geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir iddiaya göre uygulamaya 'genel af' getirecek. "Yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesi gerektiğini düşünen şirketin yeni sahibi Musk, öneriyi şirkete sundu.

Twitter, bir dizi politikasını ihlal eden tüm hesapları askıya almıştı. Bunlar arasında nefret dolu içerik, kötüye kullanım, yanlış bilgilendirme, aşırıcılık, şiddet tehditleri, mahremiyet veya telif hakkı ihlali de yer alıyordu.

Musk'ın askıya alınan hesaplar için düşünmüş olduğu af, tüm yasaklı hesapları kapsamayacak ancak Cuma günü için uygulamada farklılar olacağı ifade edildi.

"ÖZGÜRLÜK CUMASI"

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; Elon Musk, "Özgürlük Cuması" dediği projenin bir parçası olarak bir dizi tartışmalı hesabın tekrar çevrimiçi olmasına izin verdi.

Donald Trump, Kathy Griffin ve daha fazlasının hesaplarındaki yasakları geri aldı ve Twitter'ın sorunlu tweet'lerin görünürlüğünü sınırlayarak iletişim özgürlüğüne değil, ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini söyledi.