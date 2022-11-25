Elon Musk 'şifreledim' diyerek duyurdu: Kafama silah dayasalar bile...

Twitter'ı son dönemlerde 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, "Kullanıcıların gizliliklerinden endişe duymadan, Twitter'da tüm DM'lerinin internete düşmesine neden olabilecek bir veri ihlalinden endişelenmeden veya Twitter'da birinin gözetleme yapıyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Musk bahsi edilen bu konunun daha önce yaşandığını söyledi.

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Musk, DM'lerin daha önce açığa çıktığını iddia etmişti. Bu konuda da "Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, 2018'de işletmeler ve müşterileri arasındaki açıklanmayan sayıda DM'nin bir yıldan fazla bir süredir başka kişiler tarafından erişilebilir olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu yılın başlarında ise eski bir Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casusluk yapıp kullanıcı verilerine uygunsuz bir şekilde erişmekle suçlanmıştı.