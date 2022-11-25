25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk 'şifreledim' diyerek duyurdu: Kafama silah dayasalar bile...

Elon Musk 'şifreledim' diyerek duyurdu: Kafama silah dayasalar bile...

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, DM'lerin çalışma şeklini iyileştirmeye ve kendisinin dahil kimsenin başka bir kullanıcıya ait mesajları okuyamayacağını söyledi. Musk, "Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı" dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:46
Takip Et

Elon Musk Twitter'daki DM kutusunu şifrelediğini duyurdu

Elon Musk 'şifreledim' diyerek duyurdu: Kafama silah dayasalar bile...
+
Aa
-

Twitter'ı son dönemlerde 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, "Kullanıcıların gizliliklerinden endişe duymadan, Twitter'da tüm DM'lerinin internete düşmesine neden olabilecek bir veri ihlalinden endişelenmeden veya Twitter'da birinin gözetleme yapıyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Musk bahsi edilen bu konunun daha önce yaşandığını söyledi.

MUSK'IN DAHA ÖNCEDEN ATTIĞI MESAJ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Musk, DM'lerin daha önce açığa çıktığını iddia etmişti. Bu konuda da "Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, 2018'de işletmeler ve müşterileri arasındaki açıklanmayan sayıda DM'nin bir yıldan fazla bir süredir başka kişiler tarafından erişilebilir olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu yılın başlarında ise eski bir Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casusluk yapıp kullanıcı verilerine uygunsuz bir şekilde erişmekle suçlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
7
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿Bakanlık 1,5 milyon doz kuduz aşısı alacak
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿5 yaş altı çocukları bekleyen tehlike
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Son dakika haberi: İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
﻿Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına ilaç müjdesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.