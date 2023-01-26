İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. 3 scooter firması yoldan çekildi

İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.



Toplantıda, 3 adet firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.



Toplantıda, 3 adet firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.