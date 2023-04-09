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Scooter’lı gençlerin ölümden kıl payı kurtulma anları kamerada

Şişhane'de elektrikli scooter ile seyreden iki genç, tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altına giren iki genç, şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, otobüs şoförü Metin Akyol, "Refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım, bu sayede çocukların hayatını kurtardım" dedi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:47
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İstanbul Şişhane’de ölümden kıl payı kurtuluş

Scooter’lı gençlerin ölümden kıl payı kurtulma anları kamerada
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İHA’nın haberine göre, olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Şişli-Vezneciler seferini yapan Özel Halk Otobüsü Şoförü Metin Akyol (31), Unkapanı'ndaki durağa seyretmeye başladı. O esnada elektrikli scooter ile seyreden iki genç, trafikte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bir süre sonra gençlerden biri, kullandığı scooterın hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Gencin düştüğünü gören otobüs şoförü Metin Akyol, anlık refleksle direksiyonu sola kırdı. Bu sayede iki genç, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"REFLEKSİMLE DİREKSİYONU SAĞA KIRDIM, ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARDIM"

Olayla ilgili konuşan Otobüs Şoförü Metin Akyol, "Taksim'den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım. Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" ifadelerini kullandı.

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