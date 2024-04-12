Uçakta çakmakla sigara yaktı. Çarşaflı bu kadın X-Ray cihazından nasıl geçti?

Uçak hareket halindeyken, sigara yakmak isteyen kadın yolcuya diğer yolcular tepki gösterdi. Bu tepki karşısında sinirlenen kadın yolcu, elindeki çakmakla etrafına tehditler savurdu.
Kadın, bir yandan bağırdı, bir yandan da “Her yerim bomba, patlarım” diye tehditler savurdu.
Bu olay, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.
Videoda yaşananlar, izleyenleri şoke etti ve özellikle uçuş güvenliğini tehlikeye atan kadının davranışları büyük tepki çekti.
Çarşaflı kadının yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanından X ray cihazından çakmakla nasıl geçtiği merak konusu oldu.
İşte o anlar:
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