Uçakta çakmakla sigara yaktı. Çarşaflı bu kadın X-Ray cihazından nasıl geçti?

Çarşaflı bir kadın uçakta çakmakla sigara yaktı. “Her yerim bomba, patlarım” diye bağıran kadına hem hostesler hem de diğer yolcuların müdahale etti. Kadının yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanından X ray cihazından çakmakla nasıl geçtiği merak konusu oldu.