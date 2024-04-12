Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım

Düzenleme: Taner Yener
Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım
Uçakta sigara içmek isteyen kendini bilmez bir kadın yolcu uçağı birbirine kattı. Üzerinde bomba olduğunu iddia ederek “Her yerim bomba, patlarım” diye bağıran kadına hem hostesler hem de diğer yolcuların müdahale etti. İşte cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen o anlar…

Bir kadın yolcu, uçakta sigara içmek istedi ve bu durum uçağı karıştırdı. Kendisinde bomba olduğunu iddia ederek “Her yerim bomba, patlarım” diye bağırdı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadına, hem hostesler hem de diğer yolcular müdahale etti. Bu korkutucu ve panik dolu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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UÇAK BİRBİRİNE GİRDİ

Sosyal medya platformu X’de paylaşılan bir video, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Uçakta sigara içme talebi reddedilen kadın yolcu, uçağı karıştırdı.

“HER YERİM BOMBA, PATLARIM”

Uçak hareket halindeyken, sigara yakmak isteyen kadın yolcuya diğer yolcular tepki gösterdi. Bu tepki karşısında sinirlenen kadın yolcu, elindeki çakmakla etrafına tehditler savurdu. Kadın, bir yandan bağırıyor ve bir yandan da “Her yerim bomba, patlarım” diye tehditler savuruyordu.

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KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Görevliler ve diğer yolcular, olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu olay, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Videoda yaşananlar, izleyenleri şoke etti ve özellikle uçuş güvenliğini tehlikeye atan kadının davranışları büyük tepki çekti.

İşte o anlar:

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