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  • Kilisli işsiz vatandaş Kılıçdaroğlu’na ağlayarak dert yandı. Benim çocuklarım, aç ekmek param yok!

Kilisli işsiz vatandaş Kılıçdaroğlu’na ağlayarak dert yandı. Benim çocuklarım, aç ekmek param yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarına boğulan 6 çocuk babası Kilisli bir vatandaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye feryat etti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:55
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İşsiz vatandaş Kilis'te CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ağlayarak dert yandı

Kilisli işsiz vatandaş Kılıçdaroğlu’na ağlayarak dert yandı. Benim çocuklarım, aç ekmek param yok!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te vatandaşların sorunlarını dinledi.

6 çocuk babası bir yurttaş, ekonomik kriz nedeniyle işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi.

"EKMEK PARAM YOK"

Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu’na anlatırken gözyaşlarını tutamayan yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yardım edilebilmesi için yurttaşın iletişim bilgilerinin alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra yurttaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. (ANKA)

İşte o görüntüler:

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Abbas
17.11.2022 21:10
Ey alnım secdeye değdi, bu manzaralar umurumda değil diyorsanız, bırakın müslüman olmayı insan bile sayılmazsınız  
 
Sorgula ve Araştır
17.11.2022 21:06
Yazık bu halka, içler acısı. Adil bir ülkede Cumhurbaşkanı en fakir vatandaştan daha zengin olmamalı  
 
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