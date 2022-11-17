Kilisli işsiz vatandaş Kılıçdaroğlu’na ağlayarak dert yandı. Benim çocuklarım, aç ekmek param yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te vatandaşların sorunlarını dinledi.
6 çocuk babası bir yurttaş, ekonomik kriz nedeniyle işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi.
"EKMEK PARAM YOK"
Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu’na anlatırken gözyaşlarını tutamayan yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, yardım edilebilmesi için yurttaşın iletişim bilgilerinin alınmasını istedi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra yurttaşlarla selamlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. (ANKA)
İşte o görüntüler:
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