Ücretli çalışan sayısı Aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

TÜİK'in verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında artış gösterdi. Bu artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 800 bin 999 kişi iken, 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 57 bin 373 kişi oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayılarının detaylarına bakınca, sanayi sektörü dikkat çekti. Çünkü, sanayide ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalmıştı. İnşaat sektöründe ise yüzde 10,1 artış gösterdi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.