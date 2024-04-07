Ucuz diye Londra'dan İstanbul'a saçını boyatmaya geldi

İstanbul'a gelerek saçını boyatan ve bu deneyimini sosyal medyada paylaşan bir kadın, yaptığı masrafların Londra'daki kuaför masraflarının yarısı kadar olduğunu belirtti. Londra'da yaşayan genç kadın, saç boyama işlemi için İstanbul'u tercih ettiğini ve buradaki kuaför masraflarının oldukça uygun olduğunu dile getirdi. Paylaştığı videoda, İstanbul'daki kuaförde geçirdiği süreci ve yapılan masrafları anlatan kadın, bu durumun kendisini oldukça memnun ettiğini ifade etti. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi, İstanbul'daki kuaför masraflarının diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun olduğunu ve bu durumun turizme olumlu yansıdığını belirtti.