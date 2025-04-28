Ucuz ne kaldı?

Türkiye kelimenin tek anlamı ile pahalı bir ülke.

Lütfen hafızanızı zorlayın ucuz diyebileceğiniz ne var?

İnsan hayatı diyeceksiniz ama ben madde olarak soruyorum.

Ucuz olduğunu söyleyebileceğiniz hiçbir şey bulamazsınız.

Türkiye’de her şey pahalı.

Özetle biz pahalı bir ülkeyiz.

Nitekim birkaç yıl öncesine kadar “Türkiye cennet” diyen gurbetçi vatandaşlarımız bile artık Türkiye’yi oldukça pahalı buluyor.

Bu pahalı ülkede ucuz olan şey bana göre Amerikan doları.

Evet bildiğimiz dolar çok ucuz.

Merkez Bankası’nın sürekli müdahalesi ve bol keseden satılan rezerv doları ucuz bıraktı.

Şimdi diyeceksiniz ki, 38.400 lira olan doların neresi ucuz?

Elbette ucuz senin ülkende enflasyon varsa ve senin para birimin enflasyon kadar değer yitirmiyorsa diğer ülkelerin parası ucuzdur.

Elbette kendi para biriminin değerli olması vatandaşın ithal ürünlere daha rahat ulaşmasını sağlar.

Mesela yüzde 100 ÖTV ve vergilere rağmen telefonu daha rahat alırsınız. Kendi ülkenizde 300 bin liraya yapacağınız 1 haftalık tatili yurtdışında yarı fiyatına yaparsınız.

Arçelik ve Vestel’in ürettiği televizyon ya da buzdolabı yerine yabancı bir markanın ürününü daha ucuza alırsınız.

Yurtdışına gittiğinizde eğer cebinizde para varsa yani dolar-euro bir bavul dolusu alışveriş yaparsınız.

Sonra ne olur?

Yerli ve milli sermaye dediğiniz Vestel, Arçelik ve daha birçok marka zarar eder.

Hem de öyle böyle zarar değil. Bu şirketler mecburen küçülmek zorunda yani işçi çıkartmak zorunda.

Yine turizmde öyle. Zaten yabancı için pahalı olan bir tesis yerli turist de gelmeyince ne yapacak?

Önce personel çıkartacak sonra bölgeye sağladığı ekonomik hareketliliğe son verecek. Yani o otellere mal satan esnaf iflas edecek.

Bu otellere, çalışanlara ve esnafa kredi veren bankalar tahsilat yapamayacak.

Ucuz dolar yurtdışına sermaye çıkışı da sağlar.

Mesela siz İstanbul Bağcılar’da yeni yapılmış bir ev alacaksınız fiyatı 17-18 milyon lira.

Neredeyse 500 bin dolar.

Akıllı insanlar bu parayı Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Arnavutköy’den ev almayıp, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Dubai, Portekiz ve Almanya’dan alıyor.

Bu ülkelerde 500 bin dolara saray gibi ev alabiliyorsunuz.

Bu nedenle son 1 yılda Türklerin yurtdışında gayrimenkul alımı 3 milyar dolara ulaştı.

Siz tekstilden sonra en çok konkordato ve iflasların görüldüğü, sektörün neden inşaat olduğunu şimdi anladınız mı?

Bunlar daha iyi günlerimiz!

Ucuz dolara devam!