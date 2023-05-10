Editör: Fatma Demirkaya

Avrupa futbolunun iki numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, yarı final heyecanı yarın oynanacak iki maç ile başlayacak.

Yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

Diğer karşılaşma ise, Roma ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak.

İki müsabaka da TSİ 22.00'da başlayacak.

Rövanş maçları ise 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

UEFA Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanacak.

İşte program;

YARIN:

22.00 Juventus-Sevilla

22.00 Roma-B.Leverkusen