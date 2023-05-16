UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti

25 Mart'ta Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ermenistan'a konuk olmuştu.

Türkiye, Orkun ve Kerem'in golleriyle maçı 2-1 kazanmıştı.

UEFA'dan ev sahibi ekibe çeşitli cezalar verildi.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANMIŞTI

Karşılaşma öncesi seremonide Türk Milli Marşı okunduğu sırada ıslıklamalar yaşanmıştı. Bu olay televizyon yayınına da yansımıştı.

UEFA, 'Milli marşlar okunduğu esnadaki sıkıntı' başlığında Ermenistan'a 10 bin Euro para cezası kesti.

UEFA Disiplin Kurulu'nun aldığı diğer kararlar şu şekilde;

Saldırgan içerikli provokatif mesaj: 15 bin Euro.

Meşale yakılması: 11 bin 500 Euro

Sahaya madde atılması: 11 bin 500 Euro.

Merdiven boşluklarının bloke edilmesi: 8 bin Euro.

Takımın uygunsuz davranışı: 6 bin Euro.