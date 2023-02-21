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Süper Lig'e UEFA'dan kötü haber. Öz sermaye sıralaması açıklandı

Avrupa liglerini büyük bir bölümünde Covid-19 salgının negatif etkileri geride kalıp gelirlerde artış sağlanırken Süper Lig'de durumun henüz düzelmediği belirtildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 23:35
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UEFA öz sermaye listesini açıkladı. Süper Lig'in sıralaması belli oldu

Süper Lig'e UEFA'dan kötü haber. Öz sermaye sıralaması açıklandı
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UEFA raporuna göre, Süper Lig kulüplerinin öz sermayesinin eksi 682 milyon Euro olduğu ve 55 üye ülke arasında Türkiye'nin son sırada yer aldı.

İSRAİL İLE FARK 602 MİLYON EURO
54. sıradaki İsrail'le aradaki farkın 602 milyon Euro olduğu aktarılırken Süper Lig kulüplerinin banka borçlarının 1 milyar 188 milyon Euro olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE ZİRVEDE
Raporda, İngiltere'nin 3 milyar 735 milyon Euro ile öz sermayede ilk sırada yer aldığı kaydedildi.
İngiltere'yi 1 milyar 643 milyon Euro ile Almanya'nın ve 744 milyon Euro ile İspanya'nın takip ettiği ifade edildi.
Fransa, 550 milyon Euro ile dördüncü sırada yer alırken İtalya, 535 milyon Euro ile beşinci sırada yer aldı.

NEGATİF ÖZ SERMAYE'DE ZİRVE SÜPER LİG'İN
UEFA'nın 14. kez yayımladığı rapora göre Süper Lig'den 15 kulüp negatif öz sermayeye sahip. İspanya ve İtalya'da 3, Almanya ve İngiltere'de 4, Fransa'da ise 6 kulübün negatif öz sermayeye sahip olduğu belirtildi.

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