Trabzon'un değil Türkiye'nin maçı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda; Trabzonspor bu gece kendi sahasındaki ilk ayağında, İsviçre'nin FC Basel takımı önünde, rövanş öncesi avantajlı bir skor almak için mücadele edecek.



Trabzonspor, Avrupa'da geride kalan 147 karşılaşmasında 53 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi almıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 189 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol görmüştü. Eksi 14 gol averajla yoluna devam eden bordo mavililerde bu geceki parola; haliyle mutlak galibiyet ama ortamda duygusal bir hava dolaşıyor.



İKİ TAKIMDA DA MORALLER BOZUK

Bu maç öncesinde dün her iki takımın yaptığı idman ve teknik adamlarının yaptığı basın toplantılarında gerçekten çok bir maç havası görmedim dersem doğrudur. Buna toplantıya katılan futbolcuları; Trabzonlu Siopis ve Baselli Adams‘da dahil.



Avrupa’da 3 ay önce oynadığı son maçında; UEFA Avrupa Ligi’nde Macaristan ekibi Frençvaroş önünde, Akyazı’da Bakasetas’ın golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde; o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 30, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 (Artık oynanmıyor) ve UEFA İntertoto Kupası'nda da 8 (Artık oynanmıyor), UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynamıştı.



5. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, FC Basel ile oynayacağı bu karşılaşma ile UEFA Konferans Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 5. maçına çıkacak. UEFA Konferans Ligi’nde ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç’in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, rakibi ile her iki karşılaşmada da 3-3 ve 1-1 berabere kalmış. Deplasmandaki 1-1’lik skordan sonra atılan penaltı atışlarıyla Molde’yi 4-3 mağlup ederek, İtalya’dan Roma ile eşleşmiş ve Roma’ya elenmişti.



Bugüne dek UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı 4 maçın birinde, o da penaltı atışlarıyla sahadan galib1iyetle ayrılan, bir maçta da berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 maçta ise Roma takımına yenilmişti. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran bordo-mavililer, kalesinde 9 gol görmüştü.



Kombinelerin geçerli olmadığı ve gelirinin depremzedelere nakit olarak gideceği bu karşılaşmanın biletlerinin; 30 bin 450 adeti dün gece yarısına kadar satılmıştı. Kalan ve satışı devam eden 8 bin biletin, maç saatine kadar bitmesi beklenirken, başlayan yoğun kar yağışı, yüksek ilçe ve köylerden gelecek olanları bu maç için stadyuma gelmekten vazgeçirdi gibi görülüyor. Haliyle biletlerin tamamının tükeneceği beklenmiyor ama tribünlerin dörtte üçünün dolu olacağına kesin gözüyle bakılıyor artık.



Ayrıca buna ek olarak; karşılaşmayı bir TV kanalının şifresiz olarak yayınlayacak olması da, bu biletlerin tamamının tükenemeyeceğine başka bir etken olarak gösteriliyor. Gerçi söz konusu yayıncı kuruluş bu maç için alacağı reklam gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıklamıştı.



Bu geceki karşılaşma; Kar yağışı devam eden ve soğuk bir havada Akyazı Stadyumu’nda oynanacak. Saat:20.45’de başlayacak olan karşılaşmayı, Litvanya Federasyonu’ndan Donatas Rumsas yönetecek.



10 İL İÇİN ‘BURADA’ DİYE BAĞIRILACAK

Bordo mavili taraftarlar takımlarına çok coşkulu bir tezahürat yapmayacak ama depremi yaşayan 10 ilin plaka numaraları geldiği dakikalarda, o ilin adı seslice anılarak hep bir ağızdan "BURADA’’ diye bağırılacak.



Görülüyor ki bu 90 dakika enteresan bir havada maç olacak. Trabzonspor yıllar sonra son 16 takıma kalma şansını yeniden yakalamışken, böyle bir havada böyle bir atmosferde sahaya çıkması, nasıl bir avantaj ya da dezavantaj sağlayacak buda ayrı bir merak konusu oldu.



Abdullah Avcı’da basın toplantısında genelde ülkenin gündemini konuşurken, takımı bu maça hazırlamanın gerçekten çok zor olduğunu ve hep beraber yaşadıkları acı veren mental durumu ifadeleriyle belli etti.



Özellikle; FC Basel takımının naif insanı, teknik adamları Alexander Frei, basın toplantısı salonunda ev sahibi olan insanlara en güzel hoşgörü ve sıcaklığı gösterirken, samimi bir şekilde herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. ‘’Eğer bu sahada gol atarsak, futbolcularımızın ve bizim sevinebileceğimizi zannetmiyorum. Futbolcularımda sevinmeyecek.’’ demesi bana göre bu maç öncesinin özetiydi.

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