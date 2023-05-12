UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?

UEFA, 10 Haziran'da Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklama yaptı.

Finalin İstanbul'dan alınacağı iddia edilmişti.

UEFA'DAN YALANLAMA

UEFA'dan yapılan açıklamada: "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." denildi.

İngiliz basını Daily Mail, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağına dair iddiada bulunmuştu.